بيانيتش: برشلونة الفريق الوحيد الذي أريد الانضمام إليه

أبدى لاعب الوسط ميراليم بيانيتش، نجم يوفنتوس، تمسكه من جديد بالانتقال لبرشلونة خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وبحسب تقرير لموقع "فوتبول إسبانيا"، فإن البوسني أبلغ ممثلي باريس سان جيرمان الذي كان آخر المنضمين لقائمة الراغبين في خدماته بأن النادي الوحيد الذي يريد الانتقال إليه هذا الصيف هو برشلونة.

وذكر التقرير نقلاً عن صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن بيانيتش أخبر المدير الرياضي للباريسيين ليوناردو أنه غير متحمس للتوقيع لنادي العاصمة الفرنسية.

وتشير التقارير إلى أن المفاوضات بين يوفنتوس وبرشلونة قد تنتهي بصفقة تبادلية، ينتقل فيها بيانيتش إلى البارسا، فيما يكون آرتور ميلو من نصيب يوفي.

وسبق لبيانيتش اللعب لميتز وليون في فرنسا، ولروما، قبل أن ينتقل في 2016 لنادي مدينة تورينو الذي حصل معه على لقب الدوري الإيطالي 3 مرات، ولقب كأس إيطاليا مرتين، وفاز بكأس السوبر الإيطالي مرة، ولعب مع منتخب بلاده 92 مباراة، وشارك في مونديال 2014 وأحرز هدفاً في مرمى إيران.