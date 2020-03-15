بيانيتش يثير اهتمام ريال مدريد وبرشلونة

يفكر يوفنتوس في بيع نجمه، خلال السوق الصيفي، وهو ما يتوقع أن يشعل صراعاً بين ريال مدريد وبرشلونة، وفقاً لتقرير صحفي إيطالي.

وكانت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت"، قد ذكرت أن يوفنتوس بات يفكر جدياً بعد لقاء إنتر ميلان، للمرة الأولى، في بيع لاعب وسطه ميراليم بيانيتش.

وفي أحدث المستجدات، قالت شبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية، أن الدولي البوسني يبحث بالفعل عن وجهة جديدة، بعدما سئم التدريب تحت قيادة ماوريتسيو ساري.

وأشارت الشبكة إلى أن ريال مدريد، يأتي في مقدمة الأندية الراغبة في ضمه، لكنه سيواجه منافسة قوية على الصفقة، من جانب برشلونة وتشيلسي وباريس سان جيرمان.

وأوضحت أن الميرينغي يبحث عن لاعب وسط مميز، والملف الشخصي لبيانيتش يعد مثالياً من حيث الجودة والخبرات.

وذكرت شبكة "سبورت ميدياست" أنه سبق والتقى زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، مع بيانيتش على شاطئ في دبي، عام 2019.