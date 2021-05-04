بيانيتش يقترب من مانشستر سيتي

قالت تقارير أن مانشستر سيتي دخل في مفاوضات مع برشلونة من أجل التعاقد مع ميراليم بيانتش.

ويرى بيب غوارديولا، المدير الفني للفريق الإنجليزي، أن بيانتش سيكون قادراً على تعويض فيرنادينيو الذي سيرحل نهاية الموسم الحالي.

ويعيش الدولي البوسني أوقات غير سعيدة في النادي الكتالوني بسبب عدم المشاركة في التشكيل الأساسي وكثرة الغياب بداعي الإصابات.

وكشفت التقارير أن إدارة البارسا لا تمانع رحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية وحددت قيمة بيعه بـ 45 مليون يورو.

وتعاقد البارسا مع صاحب الـ 31 عام قادماً من يوفنتوس في صفقة بلغت قيمتها نحو 60 مليون يورو.