بيان ناري من يويفا رداً على مخطط دوري السوبر الأوروبي

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) مع كل من اتحادات الكرة في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وروابط الأندية المحترفة في الدول الثلاث، بياناً مشتركاً رداً على اقتراح إنشاء بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وأكد يويفا أن أي فريق سينضم إلى دوري السوبر الأوروبي سيتم منعه من المشاركة في أي بطولة أوروبية.

وأشار يويفا في بيانه إلى أن ذلك قد يحرم اللاعبين أيضاً من فرصة تمثيل منتخباتهم الوطنية.

وكانت تقارير كشفت أن 12 نادياً من كبار الأندية في أوروبا يخططون لإنشاء بطولة أوروبية خاصة بهم تنافس دوري أبطال أوروبا بشكل منفصل عن يويفا.

وجاء بيان يويفا كالتالي: "علم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ورابطة الدوري الإنجليزي، والاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم، ورابطة الليغا، والاتحاد الإيطالي لكرة القدم ورابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي أن بعض الأندية الإنجليزية والإسبانية والإيطالية قد تخطط للإعلان إنشاء ما يسمى دوري السوبر الأوروبي.

"إذا حدث هذا، نود أن نكرر أننا -UEFA، وEnglish FA، وRFEF، وFIGC، وPremier League، وLaLiga، وLega Serie A، وأيضاً FIFA وجميع الاتحادات الأعضاء- سنظل متحدين في جهودنا لوقف هذا المشروع الساخر، وهو مشروع يقوم على المصلحة الذاتية لعدد قليل من الأندية، في وقت يحتاج فيه المجتمع إلى التضامن أكثر من أي وقت مضى.

"سننظر في جميع التدابير المتاحة لنا، على جميع المستويات القضائية والرياضية على حد سواء، من أجل منع حدوث ذلك. تستند كرة القدم إلى المسابقات المفتوحة والجدارة الرياضية؛ لا يمكن أن يكون بأي طريقة أخرى.

"كما أعلن فيفا سابقاً إلى جانب الاتحادات الستة أنه سيتم منع الأندية المعنية من المشاركة في أي مسابقة أخرى على المستوى المحلي أو الأوروبي أو العالمي، وقد يحرم لاعبوها من فرصة تمثيل منتخباتهم الوطنية.

"نشكر الأندية في الدول الأخرى، وخاصة الأندية الفرنسية والألمانية التي رفضت الانضمام إلى هذا، وندعو كل محبي كرة القدم والمشجعين والسياسيين للانضمام إلينا في النضال ضد مثل هذا المشروع إذا تم الإعلان عنه. استمرت هذه المصلحة الذاتية المستمرة لعدد قليل من الناس لفترة طويلة جداً. لقد طفح الكيل".