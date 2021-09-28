بيبي مهدد بالغياب عن لقاء بورتو وليفربول

قال سيرجيو كونسيساو مدرب بورتو البرتغالي أن مشاركة نجم الدفاع المخضرم بيبي أمام ليفربول الإنجليزي اليوم ضمن دوري أبطال أوروبا ليست مضمونة.

وغاب مدافع ريال مدريد السابق عن تدريبات الفريق البرتغالي أمس الاثنين.

وقال المدير الفني: "الوضع ليس جيداً، لم يتدرب معنا، سنقيم وضعيته قبل المباراة.

"ستكون مشاركته موضع شك حتى اللحظات الأخيرة، ومشاركته من عدمها سيكون لها تأثير كبير بالطبع.

"لا أعني بذلك أن اللاعبين الآخرين أقل قوة، لكنه لاعب يتمتع بخبرة كبيرة ووجوده في مثل هذه المباريات ضروري نظراً لمركزه الحساس."

يذكر أن بيبي البالغ من العمر 38 عاماً عاد إلى بورتو عام 2019 قادماً من بيشكتاش وخاض رحلة طويلة مع ريال مدريد امتدت لقرابة 10 أعوام ما بين 2007 و2017.

وتقام مواجهة بورتو وضيفه ليفربول الليلة على ملعب دو دراغاو لحساب المجموعة الثانية من دوري أبطال أوروبا.