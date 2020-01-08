بيتزي عن غياب هازارد: ميسي فقط من لا يمكن تعويضه

أكد خوان أنتونيو بيتزي المدير الفني الأسبق لمنتخبي تشيلي والسعودية أن غياب النجم إيدين هازارد عن مباراة ريال مدريد أمام فالنسيا سيكون مؤثراً، لكنه ليس بنفس تأثير غياب ليونيل ميسي عن أي مباراة لبرشلونة.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها بيتزي لصحيفة "ماركا" وأكد خلالها أن البارسا دائماً ما يكون المرشح الأول للفوز بأي بطولة يشارك فيها.

وقال بيتزي: "برشلونة دائماً ما يكون المرشح لتحقيق لقب كل بطولة يشارك فيها لكننا نتحدث عن مباراة وحيدة أمام أتلتيكو مدريد الذي هو قوي للغاية أيضاً.

"الأهم في الوقت الحالي هو تأقلم الفرق مع درجات الحرارة في السعودية، فالأمر ليس سهلاً بالنسبة لهم أن ينتقلوا من اللعب تحت خمس درجات مئوية إلى 30 درجة".

وأكمل عن نصف النهائي الثاني: "ألبرت سيلاديس يجعل فالنسيا يقدم مستويات جيدة للغاية ويسير بشكل جيد، كما أن ريال مدريد أحد أفضل الفرق في العالم وليس من السهل اختيار أحدهما للصعود.

"أتوقع أن تمتلئ المدرجات في المباريات جميعها، فنحن سنشاهد أقوى أربعة فرق في الدوري الإسباني بشكل مباشر، كما سيتواجد ميسي الذي يعد ظهوره على حدثاً كافياً بحد ذاته".

وأنهى تصريحاته بالحديث عن غياب هازارد، فقال: "إنه لاعب استثنائي بكل تأكيد لكن ميسي فقط هو الذي لا يمكن تعويضه، البقية نجوم كبار ومن النخبة لكن من الممكن استبدالهم، والغياب الوحيد الذي قد يصنع الفارق هو غياب ليونيل".

يذكر أن بطولة كأس السوبر الإسباني تنطلق اليوم بمواجهة نصف النهائي بين ريال مدريد وفالنسيا على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، على أن يواجه برشلونة أتلتيكو مدريد غداً الخميس في نصف النهائي الآخر.