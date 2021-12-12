بيدري نجم برشلونة لا يبالي باهتمام سيتي ويونايتد وسان جيرمان

أكد النجم الدولي الإسباني الشاب بيدري ولاءه لبرشلونة رغم اهتمام مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بالتعاقد معه.

ووقع لاعب خط الوسط الصاعد على تمديد مع البارسا في منتصف أكتوبر الماضي حتى صيف عام 2026 رغم عروض مغرية من عمالقة القارة الأوروبية.

وقال اللاعب في تصريحات إعلامية لدى سؤاله عن اهتمام سيتي ويونايتد وسان جيرمان به: "أنا سعيد في برشلونة، التواجد هنا حلمي."

وخاض بيدري مع البلاوغرانا 56 مباراة في جميع المسابقات حتى الآن سجل خلالها 4 أهداف وصنع 6 أهداف أخرى.

يذكر أن برشلونة تعاقد مع نجم خط الوسط المتألق مقابل 6 ملايين يورو قادماً من لاس بالماس في عام 2019.