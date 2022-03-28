بيدري يوجه النصيحة لليونيل ميسي

يتمنى بيدري نجم خط وسط برشلونة الصاعد أن يعود الهداف الأرجنتيني التاريخي ليونيل ميسي إلى الفريق في أقرب وقت ممكن.

ورحل "ليو" عن البارسا صيف العام المنصرم بعد انتهاء عقده مع ولم تنجح إدارة النادي الكتالوني في تجديده.

ووقع الفائز بجائزة الكرة الذهبية عقداً مع باريس سان جيرمان لمدة موسمين بعد رحيله عن كامب ناو، إلا أن مغامرته في العاصمة الفرنسية باءت بالفشل الذريع حتى الآن.

وعانى الأرجنتيني في فرض بصمته منذ وصوله ملعب بارك دي برانس، فيما تخبط الفريق أوروبياً ليغادر بطولة دوري أبطال أوروبا منذ دور الـ 16.

ورغم تحليقه في صدارة الدوري الفرنسي، إلا أن نتائج سان جيرمان لم تكن إيجابية خلال الأسابيع الماضية.

وتعرض ميسي لصافرات استهجان من قبل مشجعي النادي الفرنسي بعد الخروج على يد ريال مدريد من دوري الأبطال.

وبات استمراره في فرنسا لما بعد الموسم الجاري أمراً مشكوكاً فيه.

ودعا تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الحالي زميله السابق للعودة إلى كتالونيا في أي وقت يشاء.

وعزز بيدري بدوره ما صرح به المدير الفني الشاب، حيث قال في تصريحات نقلها "لا فانغارديا" عن زميله السابق: "من الصحيح أني أشعر بالاستياء حين لا تسير الأمور بالشكل المطلوب مع صديق لي، كوني أعتبر ليو صديقاً.

"قضيت وقتاً مميزاً باللعب إلى جانبه على أرض الملعب، كما أنه شخص رائع خارجه، لذلك أتمنى أن يعود إلينا.

"يسرني أن يعود إلينا كزميل في الفريق."