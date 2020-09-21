بيرلو: لدي أفكاري الخاصة لقيادة يوفنتوس

أبدى مدرب يوفنتوس، أندريا بيرلو، رضاه بفوز فريقه على سامبدوريا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء للأخير، ضمن المرحلة الأولى من الدوري الإيطالي.

وذكر المدير الفني الجديد في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس إيطاليا”: “من المهم إجراء حوار مع اللاعبين، لأني كنت لاعباً حتى سنوات قليلة مضت، من المهم أن يعرف الجميع ما يريدون ويفكرون فيه.

“لعبنا جيداً في الشوط الأول، ومن المؤسف أننا لم نسجل أكثر من هدف، انخفضت مستويات اللياقة مع اقتراب النهاية، لكننا سيطرنا على جميع المواقف، بما في ذلك هجمات سامبدوريا المرتدة.

“فرابوتا قدم مباراة جيدة، بعدما تعرض ساندرو للإصابة، ولم أعتبر استخدامه مخاطرة على الإطلاق”.

وعن ماكيني، قال: “شارك في التدريبات التمهيدية، لذلك كان في حالة أفضل من بعض اللاعبين الآخرين... ارتكب بعض الأخطاء في تمريراته، لكنها كانت مباراته الأولى، ويمكننا أن نغفر له”.

واسترسل نجم يوفي السابق “سيستغرق الأمر وقتاً، لا أرغب في نسخ أفكار أي مدرب آخر ولصقها فقط، لدي أفكاري الخاصة.

“إراحة رونالدو؟ نحن نفكر في هذا الأمر وتحدثنا عنه، إنه لم يتعب بعد، حيث بدأنا الموسم للتو”.

واستدرك بيرلو: “لكن عندما نأتي لمباريات أقل أهمية، سنحاول منحه قسطاً من الراحة، إنه ذكي للغاية، ويعرف جسده جيداً، لذا هو على دراية بموعد الراحة أو غيرها.

“سنقدم أفضل ما لدينا، الأمر يتعلق بإيجاد التوازن الصحيح، نرحب دائماً باللاعبين المتميزين، طالما أن لديهم الخصائص لتحقيق التوازن للفريق، لكننا نريد استخدام أكبر قدر ممكن من المواهب”.