بيرلو: موراتا إضافة مميزة لهجوم يوفنتوس

أثنى أندريا بيرلو، المدير الفني ليوفنتوس على مهاجمه الجديد ألفارو موراتا، المنضم حديثاً للفريق.

وانضم الدولي الإسباني إلى يوفي قادماً من أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية مقابل 10 ملايين يورو على سبيل الإعارة لمدة موسم مع أحقية الشراء نهاية الموسم الجاري.

وقالت صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، أن بيرلو يعقد آماله على مهاجم أتلتيكو مدريد السابق خلال الفترة المقبلة خاصة في دوري أبطال أوروبا الذي يحلم الفريق الإيطالي بالفوز بها خلال النسخة الحالية.

وقال بيرلو: «موراتا إضافة قوية جدًا لهجومنا. سيساعدنا في دوري الأبطال».