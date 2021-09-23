بيرلو وكونتي خارج سباق المرشحين لخلافة كومان في برشلونة

كشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريتزيو رومانو أن مواطنيه أندريا بيرلو وأنتونيو كونتي لا يبدوان ضمن المرشحين لخلافة رونالد كومان في تدريب برشلونة.

وبات مصير المدير الفني الهولندي مع البارسا موضع شك جراء تدهور النتائج وانخفاض المستوى هذا الموسم.

وخسر الفريق الكتالوني خدمات قائده الأسطوري ليونيل ميسي هذا الصيف، لتتضح أكثر المشاكل التي يعاني منها بعد غياب هدافه التاريخي.

وسقط برشلونة الأسبوع الماضي في دوري أبطال أوروبا على أرضه أمام بايرن ميونيخ 0-3 ثم تعادل مع غرناطة 1-1 في الليغا.

ويخوض الفريق مباراة حاسمة لمصير مدربه الليلة حين يحل ضيفاً على قاديش ضمن الدوري الإسباني.

أنتونيو كونتي



وكشف رومانو مساء الخميس أن بيرلو لم يتلق حتى الآن أي اتصال من برشلونة لخلافة كومان، فيما أكد أن كونتي يريد الانتظار حتى بدء الموسم القادم للإشراف على فريق جديد ما لم يحصل تطور ما مع أحد الفرق الكبرى.

يذكر أن روبرتو مارتينيز وتشافي هيرنانديز وجوردي كرويف وإيريك تين هاغ من ضمن المرشحين للإشراف على البارسا بحال إقالة المدرب الحالي.