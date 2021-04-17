بيرلو يؤكد غياب رونالدو عن مواجهة أتالانتا بداعي الإصابة

كشف أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس عن صدمة قوية بغياب المهاجم كريستيانو رونالدو عن مواجهة أتالانتا غداً ضمن المرحلة الـ 31 من الدوري الإيطالي.

وسيخوض يوفي اللقاء من دون هدافه البرتغالي الذي يعاني من مشكلة عضلية وفقاً لبيرلو الذي قال: "لن يشارك كريستيانو في المباراة بسبب مشكلة عضلية، ستكون مخاطرة كبيرة بالنسبة لنا أن نشركه في اللقاء.

"نأمل أن يتمكن من التعافي يوم الأربعاء، المشكلة حدثت بعد المباراة الأخيرة، لم يكن قادراً على اللعب بالطريقة التي أرادها في التدريب هذا الأسبوع".