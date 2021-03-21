بيرلو يرجح بقاء رونالدو مع يوفنتوس

يعتقد أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس أن إنتر ميلان منافسه على لقب الدوري الإيطالي، يمكن أن يستفيد من عواقب تفشي كوفيد - 19، بالاحتفاظ بلاعبيه الدوليين خلال فترة التوقف الدولية المقبلة.

وتأجلت مباراة إنتر في الدوري أمام ساسوولو التي كانت مقررة أمس، بعد ظهور حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الحالات الإيجابية في صفوف لاعبيه إلى أربع، حيث قال إنتر في بيان أن لاعبيه الدوليين لن ينضموا إلى منتخباتهم الوطنية، وهو قرار يعتقد بيرلو، الذي سيستضيف فريقه يوفنتوس بينيفينتو اليوم، بأنه يمكن أن يساعد متصدر الدوري.

وقال المدير الفني الشاب: "جرت أشياء مختلفة في هذه الحالة مقارنة بغيرها من الحالات، لسوء الحظ يحدث ذلك في فترة إيجابية لإنتر الذي ستتاح له فرصة التدرب دون التفريط في لاعبيه الدوليين، لذلك كانوا محظوظين أيضاً".

وباتت سيطرة يوفنتوس على لقب الدوري لمدة تسعة أعوام في خطر هذا الموسم، حيث يحتل الفريق حالياً المركز الثالث متأخراً بفارق عشر نقاط عن إنتر، لكنه خاض مباراة أقل.

وأضاف بيرلو: "مهمتنا الضغط على إنتر، لدينا فرصة لتقليص الفارق، لكن ذلك سيعتمد علينا، مباراة اليوم مهمة لأنها تأتي قبل فترة التوقف، أبلغت اللاعبين بالفعل بأنها مباراة مهمة لمسيرتنا في البطولة، نعلم أننا سنواجه فريقا سيأتي إلى هنا للخروج بنتيجة إيجابية".

ورد بيرلو على أسئلة بشأن مستقبل المهاجم كريستيانو رونالدو الذي أشارت تقارير إلى إمكانية رحيله عقب نهاية الموسم بعد خروج يوفي المخيب للآمال من دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، قائلاً: "عقد رونالدو لا يزال سارياً، يتبقى عام في عقد رونالدو ولذلك نحن سعداء بإمكانية مواصلته اللعب معنا".