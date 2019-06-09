بيرناردو سيلفا أفضل لاعب في دوري الأمم الأوروبية

حصل البرتغالي بيرناردو سيلفا، على جائزة أفضل لاعب في دوري الأمم الأوروبية، والتي ظفر منتخب بلاده بلقبها بعد فوزه على نظيره الهولندي بهدف نظيف سجله غونزالو غيديش.

وشارك سيلفا في خمس مباريات ضمن البطولة، نجح خلالها في تسجيل هدف واحد وصناعة هدفين آخرين، وبلغت دقة تمريراته 87%، كما صنع 16 محققة للتسجيل.

وأنهى صاحب الـ 24 عاماً، مشواره هذا الموسم بطريقة جيدة بعد تتويجه بالبطولة الخامسة في الموسم، سواء مع مانشستر سيتي أو منتخب بلاده.

يذكر أن المنتخب البرتغالي، أصبح أول منتخب أوروبي يحقق بطولة على أرضه منذ فرنسا عندما استضافت كأس العالم 1998.