بيرناردو سيلفا: لن أرحل عن مانشستر سيتي

أكد النجم الدولي البرتغالي بيرناردو سيلفا أنه لن يرحل عن صفوف مانشستر سيتي رغم الاهتمام الكبير من قبل برشلونة بخدماته.

وبدا أن البارسا سيسارع لضم النجم البالغ من العمر 28 عاماً بمجرد بيع لاعبه فرينكي دي يونغ، لكن بقاء الهولندي في ملعب سبوتيفاي كامب ناو عنى أن الكتالونيين لن يبرموا أي صفقة.

كما كشفت تقارير خلال الساعات الماضية عن اهتمام باريس سان جيرمان بلاعب موناكو السابق، لكن نجم سيتي خرج في تصريحات إعلامية أكد فيها بقاءه في ملعب الاتحاد.

ماذا قال بيرناردو سيلفا عن مستقبله مع مانشستر سيتي؟

وقال سيلفا لشبكة "RAC1": "لم تصلني أي عروض من إسبانيا، وأنا باقٍ مع مانشستر سيتي.

"أنا سعيد هنا وقد اتخذت القرار بالبقاء."