بيرو تصعق تشيلي بثلاثية وتتأهل لنهائي كوبا أميركا

سحق منتخب بيرو غريمه تشيلي حامل اللقب بثلاثيةٍ نظيفة في نصف نهائي كوبا أميركا 2019 ليضرب موعداً مع منتخب البرازيل في النهائي.

عكس المتوقع بدأ بيرو المواجهة مسيطراً ومهدداً مرمى غريمه، وكاد كريستيان كويفا أن يسجل هدفاً مبكراً بعد تمريره من القائد باولو غيريرو أحد نجوم اللقاء في الدقيقة الثانية لكنه سددها بعيدة.

استمر ضغط البيروفيين ونجحوا بالفعل في تسجيل أول الأهداف في الدقيقة 21 عن طريق إيديسون فلوريس بتسديدة من زاوية صعبة بعد خطأ دفاعي من حامل اللقب.

كان التراجع لبيرو منطقياً بعد الهدف، لكن هجمات تشيلي لم تكن بالخطورة الكافية.

ومن خطأ في خروج حارس مرمى تشيلي غابرييل آرياس، نجح أندريه كاريو في خطف الكرة وتنفيذ عرضية وصلت إلى يوشيمار يوتون الذي سددها بمهارة في المرمى الخالي مسجلاً الهدف الثاني في الدقيقة 38.

كثفت تشيلي الهجمات بحثاً عن تقليص الفارق قبل انتهاء الشوط الأول، وكاد خوسيه بيدرو فوينزاليدا أن يسجل من تسديدة قوية لكن الحارس المتألق بيدرو غاليسي كان في الموعد.

بدأ الشوط الثاني بمحاولات من لا روخا للتعديل، وجاءت الدقيقة 50 لتشهد حرمان إدواردو فارغاس من التسجيل.

في المقابل، كانت مرتدات بيرو قاتلة، وفي الدقيقة 60 كاد يوتين أن يعزز النتيجة من تحرك رائع بدأه غيريرو، لكن التسديدة جاءت بعيدة عن المرمى.

لم تتوقف محاولات تشيلي للتعديل، لكن لم تظهر أي هجمة بالخطورة المنتظرة لتسير المباراة في طريق تأهل بيرو.

ونجح غاليسي في إنقاذ فرصتين خطيرتين في آخر ربع ساعة، قبل أن ينجح زميله غيريرو في تسجيل الهدف الثالث بعد مجهود فردي مميز ليقتل المباراة من مرتدة في الدقيقة 90+1.

وفي آخر الثواني، احتسب الحكم الكولومبي ويلمار بيريز ركلة جزاء لتشيلي نفذها فارغاس على طريقة بانينكا، لكن غاليسي نجم اللقاء تصدى لها.

بهذه النتيجة، يواجه تشيلي غريمه الأرجنتيني في مباراة تحديد المركز الثالث السبت المقبل، فيما يلاقي بيرو خصمه البرازيلي في النهائي.