بيريز: التعاقد مع هالاند ومبابي مستحيل من دون دوري السوبر

يرى فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد أن انهيار مشروع بطولة دوري السوبر التي يرأسها سيعود بالسلب على سوق الانتقالات.

وقال رئيس النادي المدريدي أن الوضع الحالي يعني استمرار إيرلينغ هالاند وكيليان مبابي مع فريقيهما الحاليين لما بعد الصيف القادم.

وقال بيريز خلال مقابلة مع برنامج "إل لارجيرو": "بشكل عام، لن تحصل انتقالات كبيرة هذا الصيف.

"عند افتقار الأندية الغنية للسيولة النقدية، لن يكون انتقال المال للأندية الفقيرة ممكناً، والنتيجة معاناة الجميع.

"من المستحيل إبرام صفقات مثل هالاند ومبابي بشكل عام ليس فقط من قبل ريال مدريد، وإنما لجميع الأندية الأخرى من دون إقامة دوري السوبر".

يذكر أن مبادرة دوري السوبر شهدت مقاومة كبيرة من قبل المشجعين ومسؤولي كرة القدم والاتحادات والسياسيين، مما دفع معظم الأندية المشاركة للانسحاب، وهو أمر أثار استياء بيريز الذي شدد على أن البطولة المقترحة تمثل الحل الأنسب لإنقاذ كرة القدم.