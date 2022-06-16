بيريز ليس نادماً على رحيل راموس

يرى فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد أن قرار عدم تجديد عقد النجم الدولي الإسباني سيرخيو راموس كان صائباً في ظل تقدم اللاعب في السن وكثرة إصاباته في الآونة الأخيرة.

ووقع المدافع المخضرم عقداً مع باريس سان جيرمان يمتد لموسمين، لكن الموسم الأول له في العاصمة الفرنسية كان كارثياً لأنه غاب عن أغلب فتراته بداعي الإصابة.

ماذا قال بيريز عن راموس ؟

وقال بيريز في مقابلة مع برنامج "إل تشيرينغيتو" الإسباني لدى سؤاله عما إذا كان يشعر بالندم جراء رحيل راموس: "بعد مرور بعض الوقت، الجميع يبلون بلاءً حسناً، فعلت ما رأيته مناسباً في تلك الفترة،

والأمر مستمر.

"بعبارات أخرى، ما زالت مسيرة راموس مع باريس سان جيرمان مستمرة."

وعما إذا كانت عودة اللاعب إلى ريال مدريد في المستقبل محتملة، رد بيريز قائلاً: "هنالك العديد من اللاعبين السابقين الذين يتواجدون معنا، الأمر يعتمد على المسار الذي يريد أي منهم أخذه بعد الاعتزال."

وختم بيريز بالقول: "لكن في الواقع يعد سيرخيو أحد أفضل اللاعبين الذي مروا علينا في ريال مدريد."

يذكر أن النجم الإسباني قضى مع ريال 16 موسماً فاز خلالها بأكثر من 20 لقباً.