بيريز: مبابي تعرض لضغوط سياسية واقتصادية كبيرة

يرى فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد أن النجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي كان "مشوشاً" جراء ضغوطات سياسية واقتصادية جعلته يمدد عقده مع باريس سان جيرمان.

وارتبط المهاجم المتألق مراراً بالانتقال إلى ريال مدريد، وبدا أنه في طريقه لارتداء القميص الملكي قبل أن يعلن عن توصله لاتفاق سيبقيه في باريس حتى صيف عام 2025.

ماذا قال بيريز عن مبابي ؟

ولدى سؤاله عما إذا كان يرى أن اللاعب الفرنسي سينتقل يوماً ما إلى ريال مدريد، رد بيريز في مقابلة مع برنامج "إل تشيرنغيتو" الإسباني: "مبابي الحالي ليس هو مبابي الذي أعرفه، لكن إذا تغير، من يعلم؟ الحياة تتغير باستمرار."

ووافق النجم الفائز ببطولة كأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا على عقدٍ جديد لمدة 3 مواسم مع النادي الباريسي المملوك من قبل صندوق قطر للاستثمار (برئاسة ناصر الخليفي) بأجر سنوي تتراوح قيمته ما بين 40-50 مليون يورو.

وشدد بيريز أن المهاجم البالغ من العمر 23 عاماً رضخ لضغوطات كبيرة قبل اتخاذ قرار التجديد، حيث أوضح: "إذا اتصل رئيس دولة (يقصد إيمانويل ماكرون) بلاعب شاب، فسيؤثر ذلك بالتأكيد.

"لكن يمكنك أن تكون ناجحاً في ريال مدريد مثل (زين الدين) زيدان، وأن تكون مصدر فخر لرئيس بلادك في الوقت ذاته.

"أعتقد أن الضغوط الأكبر التي تعرض لها نبعت من جانب سياسي، هذا بالإضافة إلى الجانب المالي وحقيقة أنه سيتولى دوراً قيادياً في النادي.

"هنالك دولتان مرتبطتان بهذا الأمر، قطر وفرنسا، أنا متواجد في هذا المجال منذ عام 2000 ولم أرى يوماً مثل ما حصل، أن يتصل رئيس دولة بلاعب حتى يقنعه بالبقاء."

وسئل بيريز مرة ثانية عن إمكانية رؤية الهداف الفرنسي بقميص ريال مدريد، ليرد قائلاً: "سأخبرك بهدوء، الحياة لم تنته بعد."