بيريز يجهز عرضاً فريداً من نوعه لزيدان

يسعى رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، لإبقاء زين الدين زيدان لأطول مدة ممكنة على رأس الإدارة الفنية للفريق الملكي، وذلك بعدما حقق نجاحات مبهرة.

وقالت صحيفة "أوك دياريو" الإسبانية أن بيريز، مسرور بعمل المدرب الفرنسي، وبات مستعداً لمنحه عقداً مفتوحاً وتوسيع صلاحياته داخل النادي.

ويعتقد رئيس ريال أن "زيزو" قد يصبح النسخة المدريدية من مدرب مانشستر يونايتد الأسطوري أليكس فيرغسون، الذي أشرف على تدريب الشياطين الحمر لمدة 26 عاماً، ما بين عامي 1986 و2013، وتوج معه بالكثير من الألقاب.

وحصد ريال مدريد 11 لقباً من أصل 17 ممكنة تحت قيادة زيدان، منها ثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا في إنجاز غير مسبوق.

وكان زيدان البالغ من العمر 48 عاماً، تسلم مهمة تدريب ريال مدريد، في ولايته الأولى عام 2016، قبل أن يرحل صيف عام 2018، ثم عاد إليه مجدداً في مارس 2019، ووقع معه عقداً يمتد حتى عام 2022.