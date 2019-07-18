بيريز يطلب من زيدان الاعتماد على بايل

طلب فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد من المدرب زين الدين زيدان، منح الفرصة للنجم غاريث بايل الموسم القادم.

وبرز مستقبل الدولي الويلزي مع ريال كأحد علامات الاستفهام منذ الموسم الماضي، نظراً للمعاملة السيئة التي تعرض لها من قبل زيدان.

وحاول الميرينغي التخلي عن بايل، بإيجاد أي عرض مناسب لبيعه والتخلص من راتبه.

وأكدت صحيفة "تايمز" البريطانية أن جميع محاولات الملكي باءت بالفشل، ليصبح "زيزو" في وضع صعب، مما دفع بيريز لمحاولة إقناع المدير الفني بالاعتماد على بايل، وصرف النظر عن التعاقد مع بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد.

يأتي ذلك لصعوبة التعاقد مع الدولي الفرنسي هذا الصيف، نظراً للمطالب المادية المرتفعة التي يريدها مانشستر يونايتد والحصول على ما يزيد عن 150 مليون جنيه استرليني.

يذكر أن بايل ارتبط خلال سوق الانتقالات الحالي بالعودة مرة أخرى لإنجلترا، من بوابة مانشستر يونايتد وتشيلسي وتوتنهام، لكن يبدو أنه سيبقى لموسم آخر في العاصمة الإسبانية مدريد.