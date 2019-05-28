بيريز ينفي سعي ريال لضم نيمار ومبابي ويرفض رحيل راموس مجاناً

قال رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، أنه لم يتحدث مع المدرب زين الدين زيدان بشأن التعاقد مع نيمار ومبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتروج تقارير إعلامية اقتراب ريال من التوقيع مع نجمي باريس سان جيرمان، إلا أن بيريز قال في مقابلة مع إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية: "لم أتحدث مع زيدان ولا مع مبابي ونيمار"، وفقاً لصحيفة "آس".

وفيما يخص رحيل القائد سيرخيو راموس، صوب الدوري الصيني، أوضح بيريز أنه تحدث مع المدافع الإسباني بخصوص هذا الموضوع، مضيفاً: "سألني عما إذا كان قادراً على الرحيل مجاناً، لكني أخبرته أنه لا يمكن الرحيل بهذه الطريقة، من المستحيل رحيل قائد الفريق بشكلٍ مجاني".

في المقابل، شدد الرئيس، البالغ من العمر 72 عاماً على أنه "من الصعب إيجاد بديل لكريستيانو رونالدو، مضيفاً: "لكن هناك لاعبين جيدين: (غاريث) بايل و(ماركو) آسينسيو وفينيسيوس (جونيور)، لا أعتقد أن غياب رونالدو شكل لنا عائقاً هذا الموسم".

وعاد بيريز للحديث مرة أخرى عن عودة زيدان، قائلاً: "لم أبذل أي مجهود في إقناعه بالعودة لأنه حصل على الراحة التي كان يحتاجها، وكانت لديه رغبة في العودة إلى ممارسة وظيفته، زيدان لم يأت كي نفوز بلقب الدوري الإسباني".

وأنهى بيريز حواره بالحديث عن احتمالية التعاقد مع إيدين هازارد، نجم تشيلسي، قائلاً: "كيف يمكننا التفاوض مع فريق سيخوض مباراة نهائية خلال أيام؟ سيكون عدم احترام، لن أنكر أننا نحاول منذ سنوات التعاقد مع هازارد، ومن السيء أننا لم نتمكن من ذلك".

ويلتقي تشلسي مع آرسنال في نهائي إنجليزي خالص للدوري الأوروبي غداً الأربعاء، في مباراة تستضيفها باكو عاصمة آذربيجان.