بيريز ينفي عودة رونالدو ويلمح لرحيل راموس

أكد رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، أن المهاجم كريستيانو رونالدو، لن يعود للفريق "الأبيض"، لأنه ليس له معنى، مشيراً إلى أن كيليان مبابي لاعب جيد للغاية، مبدياً تفضيله لبقاء ليونيل ميسي مع برشلونة الموسم القادم.

وتجنب رئيس الملكي الحديث عن صفقات محتملة في الصيف، لكنه أكد أن ريال مدريد سيحتاج الموسم المقبل لـ"تغيير"، لأنه ينبغي استعادة الشغف.

ووأوضح في تصريحات تلفزيونية: "مبابي لاعب جيد للغاية، لكني لم أتحدث معه منذ سنوات، إلا أني متفق مع ضرورة إحداث تغيير في ريال مدريد، فزنا بالكثير، ومرت العديد من الأحداث، وينبغي التحرك واستعادة الشغف، وهو أمر ليس سهلاً، لكني أعمل على ذلك، أحاول فعل كل ما هو ممكن لكي لا يفقد ريال موقعه التاريخي".

ووعن إمكانية عودة رونالدو لريال مدريد قادماً من يوفنتوس، والذي حقق إنجازات تاريخية مع "الأبيض"، خلال فترة احترافه بصفوفه بين 2009 و2018، قال بيريز: "كريستيانو لن يعود، يرتبط بعقد مع يوفنتوس، ليس له معنى. أنا أحبه كثيراً، قدم لنا الكثير، لكن عودته ليس لها معنى".

وحول مستقبل القائد سيرخيو راموس، الذي سينتهي عقده في الصيف، قال: "أحبه كثيراً لكننا في وضع سيء للغاية، في مدريد لا أحد يضع أرقاماً، ينبغي أن تكون واقعياً، لكني لم أقل أنه لن يستمر".

وأبدى بيريز رغبته في استمرار "البرغوث" بصفوف البارسا، حيث سينتهي عقده معه أيضاً في الصيف: "أتمنى استمرار ميسي لأنه لاعب كبير وظاهرة في مباريات الكلاسيكو، فعندما نلتقي يتوقف العالم، بينما حينما يلتقي مانشستر سيتي بيونايتد لا يحدث نفس الأمر".

وتذكر فلورنتينو أيضاً المدرب جوزيه مورينيو، قائلاً أنه خلال السنوات الثلاثة التي تولى فيها قيادة ريال، رفع مستوى التنافسية، وهو أمر سيشكره عليه "دائماً".