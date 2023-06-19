بيريز يوضح موقف ريال مدريد من التعاقد مع مبابي

كشف فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد عن موقف النادي من التعاقد مع النجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان.

وتناقلت وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية تقاريراً ربطت صاحب الـ 24 عاماً بانتقال محتمل إلى النادي الملكي الذي لطالما سعى لضمه في السابق.

ونجح الميرينغي في تأمين خدمات المهاجم خوسيلو من إسبانيول على سبيل الإعارة، مما دفع بيريز للتأكيد على أن النادي المدريدي لن يبرم صفقات إضافية فيما تبقى من سوق الانتقالات الصيفي.

ماذا قال بيريز عن صفقة مبابي ؟

أكد رئيس ريال لدى سؤاله من قبل مشجعي الفريق أن صفقة خوسيلو هي الأخيرة هذا الصيف، مما يعني أن أي تحرك للتعاقد مع مبابي سيتم العام المقبل وفقاً لموقع "جول".

وكان اللاعب الفرنسي قد أكد مؤخراً أنه لن يجدد عقده مع باريس سان جيرمان لموسم إضافي، أي أنه سيرحل بصفة مجانية بعد انتهاء الموسم الجديد.

يذكر أن ريال مدريد تعاقد مع الإنجليزي جود بيلينغهام من بوروسيا دورتموند، كما أعاد براهيم دياز إلى صفوفه بعد انتهاء فترة إعارته لأي سي ميلان، ونجح في استعادة فران غارسيا من رايو فايكانو.