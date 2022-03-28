بيشكتاش يريد إعادة محمد النني إلى صفوفه

قال موقع "فوتوماك" التركي أن إدارة بيشكتاش تسعى لإعادة النجم الدولي المصري محمد النني لاعب خط وسط آرسنال إلى صفوفه الموسم القادم.

ويتطلع النادي التركي لإرجاع صاحب الـ 29 عاماً إلى أروقته في صفقة انتقال مجانية نظراً لانتهاء عقده مع الغانرز بحلول نهاية الموسم الجاري.

وخاض المصري 10 مباريات مع آرسنال حتى الآن هذا الموسم في جميع البطولات صنع خلالها هدفاً وحيداً بما مجموعه 422 دقيقة لعب.

ولا يعتبر الإسباني ميكيل آرتيتا مدرب الفريق اللندني نجم بازل السابق لاعباً أساسياً في تشكيلته، إلا أنه لم يرغب برحيله صيف العام المنصرم.

يذكر أن النني شارك مع آرسنال بشكل كلي في 140 مباراة سجل فيها 5 أهداف وتسبب بـ 9 أهداف أخرى.