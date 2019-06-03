بيكنباور يتمنى رؤية كلوب في بايرن ميونيخ

يأمل الأسطورة فرانتز بيكنباور قائد بايرن ميونيخ السابق في أن يتولى يورغن كلوب الإشراف على بطل الدوري الألماني قريباً.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها بيكنباور لصحيفة "بيلد" الألمانية وأكد خلالها أنه يشتاق لرؤية شكل الفريق البافاري تحت قيادته.

وقال بيكنباور: "لا يوجد شيء أتمناه أكثر من أن أرى كلوب مديراً فنياً لبايرن ميونخ يوماً من الأيام.

"بالنسبة لي اعتبره أحد أفضل المدربين في العالم وكان سبباً في تطور كرة القدم في ألمانيا من خلال التحولات السريعة وغيرها من الأمور".

"ما كان قد بدأه في بروسيا دورتموند قبل أعوام ذهب به لليفربول وأكمله ليظهر الفريق الإنجليزي بشكل جيد للغاية بعدما نفذ كلوب أفكاره".

يذكر أن تقاريراً عديدة أكدت أن إدارة ليفربول تسعى لتجديد عقد كلوب عقب التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.