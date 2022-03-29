بيكهام يريد رموز برشلونة في إنتر ميامي

قالت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن ديفيد بيكهام مالك نادي إنتر ميامي الأميركي يريد جلب 4 من رموز برشلونة إلى صفوف فريقه.

ويتطلع نجم كرة القدم الإنجليزي السابق إلى استقطاب ليونيل ميسي وجوردي آلبا ولويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس إلى الدوري الأميركي للمحترفين.

وبدأ "بيكس" في تحضير خطة التعاقدات لعام 2023 والتي سيترأسها مسألة ضم نجوم مخضرمين قادرين على جذب أنظار المتابعين إلى النادي الأميركي.

وتقدم سن الرباعي المطلوب، وبات رحيلهم عن فرقهم الحالية أمراً وارداً إذا ما وصلتهم عروض مناسبة.

وتعثرت مسيرة ميسي سريعاً مع باريس سان جيرمان وباتت مغادرته لملعب بارك دي برانس متوقعة بعد نهاية الموسم الجاري.

كما يبدو أن سواريز سيغادر أتلتيكو مدريد صيف العام الجاري، وقد تكون وجهته المقبلة صوب إنتر ميامي.

وليس من الواضح بعد ما إذا بوسكيتس وآلبا سيختاران الرحيل عن برشلونة الذي بدأ بالتعافي تحت إشراف المدير الفني الجديد تشافي هيرنانديز.