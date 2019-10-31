بيكيه: لاعبو برشلونة عرضوا تخفيض أجورهم لإعادة نيمار

كشف جيرارد بيكيه، نجم برشلونة، عن المزيد من الكواليس بخصوص محاولة إعادة نيمار لصفوف الفريق الصيف الماضي من باريس سان جيرمان.

وأعلن نيمار علانية في الشهور الماضية رغبته في مغادرة بطل فرنسا، وحاول البارسا حتى الساعات الأخيرة من السوق إعادته، لكن الصفقة لم تتم.

وقال بيكيه لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية: "قلنا للرئيس يمكننا تغيير عقودنا لأننا نفهم وجود قواعد اللعب النظيف، بدلاً من أن نحصل على شيء في أول عام، لنؤجله للثاني أو الثالث أو الرابع.

"أردنا مساعدة النادي لتفادي أي مشاكل مالية، الأمر لم يكن عن تقليل رواتبنا، بل حول إعادة نيمار، فكرنا وقتها أنها فكرة جيدة، لكن ظهرت مشاكل أخرى.

"كل شيء في الكرة جائز، قلنا لنيمار أنت في سجن ذهبي، ولكن في كرة القدم كل شيء يمكن أن يتم ونترك الباب مفتوحاً له".

ورفض بيكيه استبعاد فكرة المشاركة في الأولمبياد: "ولما لا، كل شيء ممكن، لا تعرف أبداً".

وعن الكلاسيكو المؤجل: "لم يكن يجب أن يتم تأجيله".

وتم اختيار موعد الثامن عشر من ديسمبر المقبل لخوض المباراة التي كان مفترضاً لها السادس والعشرين من أكتوبر الجاري بين برشلونة وريال مدريد.