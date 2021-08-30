بيكيه: ميسي سيتأقلم سريعاً في باريس سان جيرمان

أكد جيرارد بيكيه مدافع برشلونة أن زميله السابق النجم ليونيل ميسي سيتكيف سريعاً مع متطلبات الدوري الفرنسي.

وانتقل "ليو" إلى باريس سان جيرمان في العاشر من الشهر الجاري بعد انتهاء عقده مع البارسا في خطوة مفاجئة.

ويرى بيكيه الذي يمتلك شركة "كوزموس" المالكة لحقوق بث الدوري الفرنسي في إسبانيا أن زميله السابق سيتأقلم بعد مرور بعض الوقت رفقة البرازيلي نيمار الذي دافع بدوره عن ألوان برشلونة أيضاً في السابق.

ماذا قال بيكيه عن شراكة ميسي ونيمار؟

وقال المدافع المخضرم: "يعرفان بعضهما جيداً، ويتمتعان بعلاقة مميزة وتفاهم كبير.

"سيفهمان بعضهما من خلال حركات عيونهما، أحدهما يتحرك نحو المساحات الفارغة والآخر يمرر له الكرة.

"سيكون ذلك أمراً يتكرر كثيراً، الدوري الفرنسي بطولة بدنية، سيحتاج ليو لبعض الوقت من أجل التأقلم لكنه سيفعل ذلك سريعاً."

يذكر أن ميسي خاض مباراته الأولى بقميص باريس سان جيرمان أمس الأحد وشارك في اللقاء الذي فاز فيه الباريسيون بهدفين نظيفين منذ الدقيقة 66 حينما زج به المدرب ماوريسيو بوتشيتينو بدلاً من نيمار بالذات.