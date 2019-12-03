بيكيه يروي تفاصيل أزمته مع فيرغسون

عاد نجم برشلونة جيرارد بيكيه إلى ماضيه في الفيلم الوثائقي الذي تم طرحه الجمعة الماضية، وتحدث عن تجربته مع مانشستر يونايتد الذي قضى سنوات شبابه معه، قبل الانتقال إلى البارسا عام 2008، مقابل 5 ملايين جنيه استرليني.

وكان الدولي الإسباني السابق بطل الحلقة الثالثة للفيلم الوثائقي الذي عرضه برشلونة، وتناول مباراة مانشستر يونايتد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، حيث تحدث المدافع البالغ من العمر 32 عاماً، عن قصصه بمدينة مانشستر ومع فريقه الذي لعب معه 23 مباراة فقط.

وعاش بيكيه في شقة مدربه السابق أليكس فيرغسون، لكنه دخل في مشكلة معه بسبب أرنبه الأليف، وقال عن هذه الذكريات، في الفيلم: "عندما كنت في مانشستر، استأجرت الشقة من السير، واشتريت أرنباً أليفاً. الأرنب كسر تقريباً كلّ الكراسي في المنزل، وعندما غادرت، اتصل بي المدير الفني وهو غاضب جداً بسبب ذلك".

"عانيت من أحداث مظلمة للغاية في مدينة مانشستر، وانتهى بي المطاف في مركز الشرطة أكثر من مرة، من الأفضل عدم الخوض في ذلك، فقد كنت صغيراً.

"قبل يومين أو ثلاثة أيام من عيد الميلاد، كان هناك حفل للاعبين فقط في الفريق، وتركنا التدريب وركنا سياراتنا واستقلينا حافلة، وذهبنا إلى الملهى الليلي".

وختم مدافع برشلونة حديثه بقوله: "في اليوم التالي، كان فيرغسون ينتظرنا في غرفة الملابس، وقام بتوبيخنا، كان هناك كرسي من الألومنيوم وركله، يمكنك رؤيته كيف بدأ يعرج، لقد دمر ساقه".