بيكيه يسخر من ريال مدريد وكاسياس يرد عليه بقسوة

احتفل جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، بمرور 11 سنة على سحق فريقه لريال مدريد على أرض الأخير 6-2، حيث أحدثت تلك النتيجة عاصفة كبيرة لدى الفريق الملكي وجمهوره الذي حضر لمؤازرة اللاعبين في تلك المباراة.

ونشر بيكيه عبر حسابه على موقع "تويتر" مقطع فيديو يسجل فيه المدافع نفسه هدف فريقه الأخير وكتب فوق هذه المقطع “11 عاماً”.

وقاد بيب غوارديولا، مدرب البارسا الأسبق ومانشستر سيتي الحالي البلاوغرانا للانتصار بستة أهداف لاثنين في 2 مايو 2009.

وأحدثت تغريدة بيكيه جلبة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت غضب جمهور ريال مدريد وحارسه الأسطوري إيكر كاسياس، وفقاً لصحيفة “آس” الإسبانية.

ولم يكن من كاسياس سوى أن أعاد نشر تدوينة بيكيه وكتب فوقها “11+2= 13″، في إشارة إلى عدد ألقاب دوري أبطال أوروبا التي حققها الملكي طوال تاريخه.

ويتصدر ريال مدريد قائمة أكثر الأندية تحقيقاً لدوري أبطال أوروبا، كان لكاسياس النصيب في التتويج بثلاثة منها.

وأثارت تلك الخسارة عاصفة كبيرة داخل ريال مدريد عام 2009، لذلك أراد بيكيه استغلال الفرصة وإحياء ذكرى انتصار برشلونة الكبير.

سجل أهداف برشلونة حينها كل من تييري هنري (هدفان)، وكارليس بويول (هدف)، وليونيل ميسي (هدفان)، واختتم بيكيه الأهداف في تلك المباراة.

في حين سجل لريال مدريد كل من غونزالو هيغواين، وسيرخيو راموس.