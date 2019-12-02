بيكيه يغيب عن تدريبات برشلونة بداعي الإصابة

غاب جيرارد بيكيه عن تدريبات برشلونة اليوم الاثنين، وذلك بعد خروجه مصاباً من مواجهة البارسا أمام أتلتيكو مدريد أمس التي انتهت بفوز فريقه بهدفٍ نظيف ضمن الدوري الإسباني.

ولم يستطع بيكيه إكماله بعد كرة مشتركة مع مهاجم الروخيبلانكوس فيتولو.

وعانى بيكيه من آلام على مستوى الركبة اليسرى منعته من إكمال المباراة، وكذلك من المشاركة مع برشلونة في تدريبات اليوم الصباحية.

وعلى الرغم من ذلك، أكدت الفحوصات الطبية عدم تعرض بيكيه لأي إصابة على مستوى أربطة الركبة، وأنه فقط غاب من أجل الراحة.

وظهرت مخاوف في برشلونة بعد خروج المدافع مصاباً أمام أتلتيكو مدريد نظراً لأن الفريق الكتالوني ينتظر مباراة أمام إنتر منتصف الأسبوع القادم، كما سيواجه ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو بعد حوالي أسبوعين.

ويعاني برشلونة في الوقت الحالي من إصابة كل من جوردي آلبا وعثمان ديمبيلي ونيلسون سيميدو، ولا يحتمل المزيد من الغيابات في هذه المرحلة.

يذكر أن برشلونة يتصدر ترتيب الدوري الإسباني بفارق الأهداف عن ملاحقه ريال مدريد، كما يتصدر مجموعته في دوري أبطال أوروبا وحسم التأهل إلى دور الستة عشر.