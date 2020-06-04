بيلد: تشيلسي يحسم صفقة فيرنر

زعمت صحيفة "بيلد" الألمانية أن تيمو فيرنر هداف لايبتزيغ، بات قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى تشيلسي خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وارتبط اسم الدولي الألماني بالانضمام إلى ليفربول بناء على رغبة المدرب يورغن كلوب، وكشفت تقارير سابقة أن اللاعب نفسه يود الذهاب إلى آنفيلد.

لكن بيلد أكدت وجود اتفاق بين فيرنر وتشيلسي نظير دفع قيمة الشرط الجزائي الموجود في عقد اللاعب مع لايبتزيغ والبالغ 60 مليون يورو.

ويبدو أن الجانب المادي كان مؤثراً بشدة في تحديد وجهة الدولي الألماني، حيث قالت الصحيفة أن فيرنر سيتقاضى في تشيلسي ما يزيد عن 10 ملايين يورو سنوياً، مع عقد يمتد حتى 2025.

ويعاني فريق المدرب فرانك لامبارد في مركز المهاجم الصريح نظراً لتواضع مستويات تامي أبراهام وبديليه ميتشي باتشواي وأوليفييه جيرو، مما يجعل التعاقد مع مهاجم كفيرنر أولوية ملحة.

وكان فيرنر على رأس المطلوبين في يناير بستامفورد بريدج بعد رفع الحظر عن إجراء الصفقات.

وسجل فيرنر البالغ من العمر 24 عاماً 25 هدفاً في الدوري الألماني هذا الموسم حتى الآن، محتلاً المركز الثاني بقائمة الهدافين خلف روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونيخ، الذي أحرز 29 هدفاً.

يذكر أن تشيلسي يحتل المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم قبل استكمال المنافسات بدءاً من 17 من الشهر الجاري.