  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. بيلوتي يرفض عرضاً بقيمة 7.5 مليون يورو سنوياً من الهلال

بيلوتي يرفض عرضاً بقيمة 7.5 مليون يورو سنوياً من الهلال

منشور 12 كانون الثّاني / يناير 2022 - 10:26
أندريا بيلوتي
أندريا بيلوتي

رفض النجم الدولي الإيطالي أندريا بيلوتي مهاجم تورينو عرضاً مغرياً من الهلال السعودي وفقاً للصحفي الشهير نيكولو سكيرا.

وعرض الزعيم على الهداف البالغ من العمر 28 عاماً عقداً يمتد لـ 4 مواسم بأجر يبلغ 7.5 مليون يورو سنوياً.

لكن اللاعب رفض العرض علماً بأنه رفض كذلك عروضاً أخرى من نيوكاسل يونايتد وتورونتو إف سي.

ويقضي بيلوتي الأشهر الأخيرة من عقده الحالي مع تورينو، وسيصبح لاعباً حراً بحلول الصيف القادم.

وارتبطت أندية ميلان وروما وزينيت سانت بيترسبيرغ وإشبيلية وفيورنتينا بالنجم الإيطالي العملاق خلال الفترة الماضية ويبدو أنه سيختار أحدها بعد نهاية الموسم الجاري.

يذكر أن المهاجم خاض 238 مباراة مع تورينو في جميع البطولات زار الشباك خلالها 107 مرات كما صنع 28 هدف آخر.

كلمات دالة:تورينوالهلال السعوديأندريا بيلوتيميلانفيورنتينازينيتروماإشبيلية

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...