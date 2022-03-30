بيل يدرس التوقيع على عقد لـ 6 أشهر بعد الرحيل عن ريال مدريد

يدرس النجم الدولي الويلزي غاريث بيل جناح ريال مدريد الانتقال إلى فريق جديد الصيف القادم والتوقيع معه على عقدٍ لمدة 6 أشهر فقط وفقاً لصحيفة "إيفنينغ ستاندرد" البريطانية.

وينتهي الاتفاق الذي يجمع الجناح البالغ من العمر 32 عاماً مع العملاق المدريدي بعد نهاية الموسم الجاري، وسيكون بإمكانه الانتقال بعدها إلى أي وجهة جديدة يختارها.

ويترقب الويلزي ومنتخب بلاده معرفة هوية المنتخب الذي سيواجهونه في الملحق النهائي المؤهل لبطولة كأس العالم التي ستقام في قطر نهاية العام الحالي.

وسيلاقي الويلزيون الطرف الفائز من مواجهة نصف النهائي التي تم تأجيلها ما بين منتخبي اسكتلندا وأوكرانيا نظراً للهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن المواجهة ستقام في يونيو القادم دون الكشف عن موعد محدد لها.

ولهذا السبب، يتأمل بيل أن يبلغ منتخب ويلز المونديال القطري في نوفمبر المقبل وسيدرس الانتقال إلى فريق جديد خلال الصيف حتى يكون جاهزاً للعرس الكروي.