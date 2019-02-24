بينتشيتش تفوز ببطولة دبي للتنس

بليندا بينتشيتش

حققت السويسرية بليندا بينتشيتش، المصنفة الـ 45 عالمياً، كبرى مفاجآت لقب سوق دبي الحرة للتنس، وتوجت بلقب البطولة، بعدما أطاحت في المباراة النهائية التي أقيمت أمس بالتشيكية بيترا كفيتوفا، المصنفة الرابعة عالمياً، حاملة لقب البطولة في نسخة 2013 بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة جاءت نتائجها 6-3 و1-6 و6-2 في المباراة التي استغرقت 103 دقائق وتابعها جمهور غفير.

وبلغ مجموع الجائزة المالية للاعبة المتوجة 520 ألفاً و615 دولاراً جائزة المركز الأول، علاوة على 900 نقطة كاملة؛ نظراً لكونها من فئة (بريميير 5) التي تمنح الفائزة، وهو ما يعني أن اللاعبة سترتقي بشكل كبير في ترتيب قائمة اللاعبات المحترفات.

وتعد هذه المشاركة الثالثة للاعبة السويسرية في البطولة، حيث لم تشارك سوى مرتين من قبل عامي 2015 و2016، وخرجت في كلتيهما من دور الـ 32، وفي مشاركتها الثالثة نجحت في الإطاحة بعدد من البطلات السابقات والمصنفات الآوائل، وآخرهم الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، حاملة لقب البطولة في النسختين الأخيرتين، في نصف النهائي.