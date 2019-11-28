بي إن سبورتس تحصل على حقوق كأس العالم للأندية 2019 و2020

أعلنت شبكة وقنوات "بي إن سبورتس" القطرية حصولها على حقوق البث الحصرية لبطولة كأس العالم للأندية في نسختيها 2019 و2020 بقطر، بحسب بيان رسمي نشرته الخميس.

وأعلنت مجموعة "بي إن" الإعلامية وشركة "دينتسو"، بالنيابة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، توقيع اتفاقية لمدة عامين ستحصل بموجبها "بي إن سبورتس" على حقوق البث الحصرية لبطولة كأس العالم للأندية في 24 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وستقام بطولة كأس العالم للأندية 2019 و2020 في قطر لأول مرة في تاريخ البلاد، وستبث مباشرة وحصرياً على قنوات "بي إن سبورتس" ليتابعها الملايين من المشاهدين في جميع أنحاء المنطقة.

وتنطلق الشهر المقبل بطولة كأس العالم للأندية، وسيتنافس فيها أبطال كل قارة، بما فيها أوروبا (ليفربول) وأميركا الجنوبية (فلامينغو) وأميركا الوسطى (مونتيري) وإفريقيا (الترجي التونسي) وأوقيانوسيا (هيينجين سبورت) وآسيا (الهلال السعودي) وبطل دوري البلد المضيف (السد القطري) على لقب أفضل فريق في العالم.

وستقام بطولة كأس العالم للأندية في الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر المقبل، في ثلاثة ملاعب مختلفة، منها استاد المدينة التعليمية واستاد خليفة الدولي. وسيستضيف هذان الملعبان مباريات بطولة كأس العالم بعد ثلاث سنوات.

وصرّح يوسف العبيدلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بي إن" الإعلامية قائلاً: "نحن سعداء جداً بالحصول على حقوق البث الحصرية لبطولة كأس العالم للأندية قطر 2019 في 24 دولة في منطقة الشرق الوسط وشمال أفريقيا، وهذا يؤكد التزامنا بثّ أفضل المنافسات الرياضية في العالم. وبفضل ما نتميز به من استوديوهات ومرافق عالمية المستوى في الدوحة، إلى جانب مجموعة متألقة من المواهب والموظفين المتمرّسين، تفخر "بي إن سبورتس" ببث هذه البطولة الدولية المرموقة لأندية كرة القدم لملايين المشاهدين في جميع أنحاء المنطقة".

ومن جهته قال سيمون توماس، مدير الشؤون التجارية لدى فيفا: "نحن سعداء بانضمام "بي إن سبورتس" إلينا وحصولها على حقوق بث الدورتين المقبلتين لبطولة كأس العالم للأندية، فهي تعتبر بالفعل من أهم شركاء البث لدى فيفا، إذ إنها قناة البث الرئيسية لبطولة كأس العالم 2022 وتنتشر بشكل لا يضاهى في المنطقة التي تشكل أحد الأسواق الرئيسية في العالم. نشكر "بي إن سبورتس" على التزامها ونتطلع إلى مواصلة شراكتنا القيّمة".