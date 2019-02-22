تأثر صورة نايكي بعد إصابة نجم أميركي صاعد في كرة السلة

ويليامسون يسقط أرضاً بعد تمزق حذائه بشكلٍ غير مسبوق

تأثرت صورة شركة "نايكي" الشهيرة للملابس الرياضية وتراجعت أسهمها الخميس، بعد إصابة تعرض لها نجم صاعد في كرة السلة الأميركية، نتيجة تمزق حذائه الرياضي خلال مباراة كان يحضرها الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.

وأصيب زيون ويليامسون، لاعب جامعة ديوك والمرشح للانتقال إلى دوري إن بي أيه للمحترفين، بعد 40 ثانية من بداية المواجهة أمام كارولاينا الشمالية.

وانفجر حذاء ويليامسون بشكل واضح خلال ارتكازه على قدمه؛ مما تسبب بانزلاقه وإصابته في ركبته.

وخرج اللاعب وهو يعرج دون العودة إلى الملعب مجدداً، في صدمة فاقت المنافسة القوية بين الجامعتين اللدودتين.

وأوضح ليبرون جيمس، نجم لوس أنجيليس ليكرز وسفير نايكي: "آمل في أن يكون الشاب على ما يرام! لقد انفجر حذاؤه تماماً".

بدوره، غرد أوباما الذي حضر المباراة مع مشاهير آخرين مثل المخرج سبايك لي: "يبدو زيون ويليامسون شاباً رائعاً ولاعب كرة سلة استثنائي في الوقت عينه. آمل في تعافيه سريعاً".

وفي وقت اجتاح المشهد وسائل التواصل الاجتماعي، اتجهت الأنظار نحو نايكي المتعاقدة حصراً مع فريق ديوك لمدة 12 عاماً.

وشرحت الشركة في رسالة لوكالة الصحافة الفرنسية: "مع أنه حادث معزول، إلا أننا نحاول فهم ما حدث".

وتراجعت أسهم نايكي في "وول ستريت" بنسبة 1.36 في المائة في التبادلات الإلكترونية ما قبل الدورة.

وتخوض نايكي معركة مع "آديداس و"آندر آرمور" لجذب رعاية أبرز نجوم الرياضة العالميين.

ويعد ويليامسون من أبرز الوجوه الصاعدة في الرياضة الأميركية، وبعمر الثامنة عشرة يبلغ عدد متابعيه على موقع "إنستغرام" مليونين وأربعمائة ألف شخص.