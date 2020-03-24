تأجيل أولمبياد طوكيو 2020

أعلنت اليابان واللجنة الأولمبية الدولية في بيان مشترك اليوم الثلاثاء تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي كان مقرراً أن تقام في العاصمة اليابانية بين 24 يوليو تموز و9 أغسطس.

وجاء في البيان: «في الظروف الراهنة وبناء على المعلومات المقدمة من منظمة الصحة العالمية اليوم، خلص رئيس اللجنة الأولمبية الدولية (توماس باخ) ورئيس الوزراء الياباني (شينزو آبي) الى ان الأولمبياد الثاني والثلاثين في طوكيو يجب تأجيله الى ما بعد عام 2020، لكن ليس أبعد من صيف 2021، لحماية صحة الرياضيين وجميع المعنيين بالألعاب الأولمبية والمجتمع الدولي».

وأتى الإعلان بعد قليل من تأكيد آبي أنه اتفق مع باخ على فكرة تأجيل ألعاب طوكيو نحو عام واحد، وتحدث إلى الصحفيين بعد محادثات أجراها مع باخ عبر الهاتف. وقال: «اقترحت تأجيلا لنحو عام (للألعاب الأولمبية)، والرئيس باخ رد موافقاً بنسبة مائة في المائة».

وكانت طوكيو قد استكملت الاستعدادات لاستضافة الأولمبياد عندما بدأ ظهور الفيروس حول العالم.

وبعد الإصرار لفترة طويلة على إقامة الأولمبياد في موعده، قال آبي هذا الأسبوع أنه قد يتعذر تجنب التأجيل إذا لم يكن من الممكن إقامة دورة الألعاب «بشكلها الكامل».