تأجيل حسم مصير فالفيردي مع برشلونة

يبدو أن مصير إيرنيستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، بالإقالة أو الاستمرار، مع الفريق لم يتم حسمه بشكل قاطع حتى الآن، وفقاً لتصريحات وكيل أعماله.

وانتشرت في الساعات الأخيرة، تأكيدات على إقالة فالفيردي من الفريق الكتالوني، بعد تراجع النتائج والتي كان آخرها الخروج من نصف نهائي السوبر الإسباني، على يد أتلتيكو مدريد.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية، اليوم أن إقالة فالفيردي باتت قريبة خلال الساعات القادمة، مشيرة إلى أن الفريق تفاوض مع كيكي سيتين المدير الفني السابق لريال بيتيس.

لكن وكيل أعمال فالفيردي، شدد في تصريحات على أن الإقالة لن تحصل، مشيراً إلى أن الاتفاق بين الإدارة والمدرب لم يتم حتى الآن.

وكان من المتوقع، أن يصدر النادي بياناً صحفياً ليلة الاثنين، يعلن فيه إقالة المدرب الإسباني، ولكن يبدو أن فالفيردي سيستمر في منصبه ليلة أخرى.

ومن المنتظر أن يخرج جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، لإيضاح كافة الأمور حول مستقبل الفريق في الفترة القادمة.

وانضم فالفيردي إلى برشلونة في 2017، بعد أربع سنوات في أتلتيك بلباو، وخلال فترته مع الفريق الكتالوني نجح في تحقيق العديد من الألقاب المحلية، لكنه فشل بشكل كبير أوروبياً وتراجع معه أداء برشلونة بشكل ملحوظ.