تأجيل مباراتي إنتر وروما في الدوري الأوروبي بسبب كورونا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تأجيل مباراتي إنتر وخيتافي، وإشبيلية وروما ضمن الدوري الأوروبي بسبب فيروس كورونا.

وكان خيتافي قد تقدم بطلب لتأجيل مواجهته أمام النيراتزوري خوفاً على لاعبيه، فيمت مُنعت طائرة روما من الهبوط في إشبيلية.

وأكد يويفا في بيان رسمي تأجيل المواجهتين بسبب قوانين منع السفر بين إسبانيا وإيطاليا تفادياً لتفشي كورونا.

واضطر الاتحاد الأوروبي للخضوع إلى مطالب خيتافي بعد تفشي الأزمة خاصة وأن أعداد المصابين بكورونا في إيطاليا في تصاعد مستمر.

وتم إيقاف النشاط الرياضي في إيطاليا حتى 3 أبريل، كما أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم قرر عدم إقامة أي مباراة بجماهير خلال المرحلتين المقبلتين في الدوري المحلي.