تأكيد غياب جوارديولا عن مانشستر سيتي في مبارتين..فما القصة؟

كشفت التقارير الصحفية خلال الساعات الماضية عن غياب المدرب الإسباني بيب جوارديولا عن فريق مانشستر سيتي في المبارتين القادمتين في الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل مؤكد.

وكان صاحب الـ52 عامًا يعاني خلال الأسابيع الماضية من آلام في الظهر، وقرر على إثرها السفر إلى برشلونة لتلقي العلاج ومن المقرر أن يخضع لعملية جراحية طارئة.

متى سيعود بيب جوارديولا لتولي زمام الأمور في مانشستر سيتي؟

من المقرر أن يتلقى بيب جوارديولا العلاج في المدينة الكتالونية وسيظل هناك حتى يتعافى تمامًا، لذا لا يتوقع أن يعود إلّا بعد فترة التوقف الدولي القادمة، مما يعني أنه سيغيب عن المبارتين التاليتين في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد شيفيلد يونايتد في 27 أغسطس، وضد فولهام في 2 سبتمبر.

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وتم تأكيد غياب الفيلسوف عن السيتي في بيان رسمي نشره النادي اليوم الثلاثاء جاء فيه: "بيب جوارديولا سيخضع اليوم لعملية جراحية بسبب معاناته من آلام في الظهر".

وتابع البيان: "مدرب السيتي كان من آلام شيديدة في الظهر مؤخرًا، سافر على إثرها إلى برشلونة للخضوع لعمية جراحية طارئة، ونجحت العملية بالفعل، وسيظل بيب هناك حتى يتعافى تمامًا".

واختتم: "في ظل غياب جوارديولا، سيتولى مساعد المدرب خوانما ليلو مهمة تدريب الفريق الأول سواء في التدريبات أو في المباريات حتى عودة بيب المتوقعة بعد انتهاء فترة التوقف الدولي القادمة، كل شخص في مانشستر سيتي يتمنى الشفاء العاجل لجوارديولا ويتطلع لرؤيته هنا قريبًا".