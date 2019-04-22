تارديلي: وجود رونالدو جعل ديبالا يعاني

يرى أسطورة يوفنتوس ماركو تارديلي أن وجود النجم كريستيانو رونالدو في الفريق سبب الكثير من المعاناة لزميله باولو ديبالا.

فبعد التعاقد مع الدولي البرتغالي الصيف الماضي، نجح يوفي في الاحتفاظ بلقب الدوري الإيطالي، إلا أن مسيرته في دوري أبطال أوروبا انتهت بصورة مبكرة.

ورغم ذلك، ساهم رونالدو في تسجيل 26 هدفاً، 19 منها في البطولة المحلية.

وبات بعض لاعبي البيانكونيري يعيشون في ظل "صاروخ ماديرا" مثل باولو ديبالا الذي سجل 5 أهداف وصنع 6 أهداف أخرى خلال 27 مباراة له في الدوري الإيطالي.

وصرح تارديلي لقناة "راي سبورت": "على طاقم يوفنتوس الفني إيجاد المعادلة المناسبة، أعتقد أن أداء الفريق يتمحور حول رونالدو.

"وقد دفع هذا الأمر بعض اللاعبين للتراخي، وباتوا يعانون بوجوده لا شعورياً، وديبالا أحد هؤلاء".

وكشف فابيو باراتيتشي المدير الرياضي في يوفنتوس أن أن النجم الأرجنتيني مستمر مع الفريق الموسم القادم رغم تراجع مردوده، وفي ظل اهتمام مانشستر يونايتد بالتعاقد معه، حيث قال: "ديبالا سيبقى بالطبع، إنه لاعب في يوفنتوس، ومن الواضح أنه سيستمر معنا".

يذكر أن يوفنتوس توج أمس بلقب الدوري الإيطالي للعام الثامن على التوالي.