تاكيناردي ينصح إنتر ميلان ببيع حكيمي

نصح أليسيو تاكيناردي نجم يوفنتوس السابق، مسؤولي إنتر ميلان، ببيع الدولي المغربي أشرف حكيمي خلال فترة الانتقالات هذا الصيف.

ونصح تاكيناردي إدارة بطل الدوري الإيطالي بتسريح الظهير المغربي هذا الصيف، والاحتفاظ بزميليه روميلو لوكاكو ولاوتارو مارتينيز، نظراً لدخولهما في مخطط المدرب الجديد سيموني إنزاغي.

وقال لاعب الوسط السابق في تصريحات إعلامية: «في حال رغب إنتر ببيع أحد نجومه لوكاكو أو مارتينيز أو حكيمي، فإن هذا الأخير هو الأقل أهمية لنجاح مشروع النيراتزوي».

وأوضح قائلا: «النهج التكتيكي الذي يمارسه المدرب إنزاغي سيكون فيه مارتينيز مهاجماً ثانياً إلى جانب لوكاكو، ولا بد من تواجد الاثنين لنجاح المشروع، ومن الأفضل لإنتر بيع حكيمي والإبقاء على لاوتارو ولوكاكو».

كونتي يتوقع رحيل حكيمي

من جانبه، دعم المدرب السابق لنادي إنتر ميلان، الإيطالي أنتونيو كونتي، أنباء رحيل حكيمي عند فتح باب انتقالات اللاعبين لهذا الصيف.

ونشر كونتي عبر خاصية «الستوري» على حسابه في موقع «إنستغرام»، صورة له مع الدولي المغربي وعلق عليها باللغة العربية قائلاً: «يبدو أن حكيمي هو الضحية القادمة» لإنتر ميلان.

ورحل المدير الفني عن تدريب النيراتزوري مؤخراً، بسبب رفضه سياسة خفض النفقات وبيع النجوم التي ينتهجها النادي.

وزعمت تقارير مؤخراً أن باريس سان جيرمان يرغب في التعاقد مع حكيمي، وأن المفاوضات جارية بين الطرفين.

وقالت وسائل إعلامية أن هنالك اتصالات جارية بين إنتر وباريس في الساعات الأخيرة، يناقشان فيها إجراء صفقة محتملة تتراوح قيمتها ما بين 50 و60 مليون يورو.

ولعب حكيمي دوراً مؤثراً في حصول إنتر ميلان على لقب الدوري الإيطالي الموسم المنصرم، لكن الوضع المالي الصعب للنادي سيجبره على بيع النجم المغربي البالغ صاحب الـ 22 عاماً.