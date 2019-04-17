تايم تختار صلاح ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم

اختارت مجلة "تايم" الأميركية الشهيرة المصري محمد صلاح نجم ليفربول، ضمن أكثر 100 شخصية عامة مؤثرة حول العالم لعام 2019.

وتقوم المجلة الأسبوعية كل عام بنفس التوقيت باختيار أكثر الشخصيات تأثيراً في جميع المجالات عالمياً.

ووضعت تايم صلاح على غلاف خاص بمناسبة اختياره، وخصصت له صفحة خاصة لشرح أسباب تواجده في قائمتها لهذا العام، الجزء الذي كتبه المقدم الأميركي الشهير جون أوليفر الذي قال: "رغم ما يتعرض له من ضغوطات بسبب مكانته في مصر، ليفربول، والعالم الإسلامي وشعبيته، لكنه يواجه كل ذلك بتواضع وشخصية باسمة لا تأخذ الأمور على محمل الجد.

"كلاعب، يلعب بسعادة تصل إلى الجميع، دائماً ما تسائلت كيف هو الشعور أن تكون بمثل جودته، والابتسامة على محياه دائماً أثناء اللعب تؤكد أن الأمر يبدو ممتعاً ومرحاً كما يبدو على وجهه، أنا حقاً أحبه".

ويخوض صلاح رفقة ليفربول اليوم الأربعاء، لقاءً هاماً أمام بورتو على ملعب دراغاو في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وسبق للفريق الإنجليزي الفوز ذهاباً 2-0.