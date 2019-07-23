تبرئة رونالدو من تهمة الاغتصاب

لن يواجه نجم يوفنتوس والمنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو، أي تهم في ولاية نيفادا الأميركية بشأن مزاعم اغتصاب، وذلك وفقاً لما أكده الادعاء.

وقال مكتب المدعي العام في مقاطعة كلارك أنه رفض مقاضاة النجم البرتغالي لأنه "لا يمكن الإثبات بما لا يدع مجالاً للشك" حدوث اعتداء جنسي.

وزعمت عارضة الأزياء السابقة كاثرين مايورغا أن رونالدو اغتصبها في أحد فنادق لاس فيغاس عام 2009.

وتوصل نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد سابقاً إلى تسوية مالية معها عقب الحادث، لكنه نفى مزاعم الاعتداء الجنسي، مؤكداً عبر محاميه أنه اقام علاقة معها "برضى كامل".