تثبيت جهاز لمراقبة نبضات قلب إريكسن

أعلن الاتحاد الدنماركي لكرة القدم في بيان: "بعد مختلف فحوصات القلب التي خضع لها كريستيان إريكسن الذي عانى من أزمة قلبية حادة ضد فنلندا في يورو 2020، تقرر تثبيت جهاز لمراقبة دقات القلب لديه".

"هذا الجهاز ضروري بعد أزمة قلبية بسبب عدم انتظام دقات القلب".

ولم يعط الاتحاد أي مؤشر على المضاعفات التي يمكن أن تطرأ على مسيرة نجم الوسط البالغ من العمر 29 عاماً والذي ساهم في فوز إنتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ عام 2010.

وأشار بيان الاتحاد بأن هذا القرار الذي اتخذ من قبل مختصي المستشفى الذي يمكث فيه إريكسن في كوبنهاغن، كان "مقبولاً" من قبل اللاعب "ومؤكداً من المختصين المحليين والعالميين الذين ينصحون باتباع هذا النوع من العلاج".

وكان لاعبون من أمثال الهولندي دالي بليند الذي يدافع عن ألوان منتخب بلاده في البطولة الأوروبية حالياً، تمكنوا من مواصلة مسيرتهم بعد تثبيت جهاز مماثل لهم يسمح بمراقبة دقات القلب.

طبيب يويفا يتحدث عن تجربته المؤثرة مع إريكسن

وكان طبيب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الذي أشرف على إريكسن لدى تعرضه للأزمة القلبية، تطرق إلى "اللحظة المؤثرة" عندما أيقن بأن اللاعب لا يزال على قيد الحياة.

وشرح الدكتور الألماني ينس كلاينفيلد كيف استعاد نجم الدنمارك وعيه بعد دقائق عدة من التدليك القلبي ومحاولة إنعاشه، حيث قال في هذا الصدد: "بعد حوالي 30 ثانية، فتح اللاعب عينيه وتمكن من التحدث إلي مباشرة".

وأضاف: "كانت لحظات مؤثرة جداً لأنه في هذه الحالات من الطوارىء في الحياة اليومية، تكون حظوظ النجاح قليلة جداً".

وكشف الطبيب بأنه نظر إلى لاعب إنتر وقال له (هل عدت إلينا)، فأجابه إريكسن "نعم لقد عدت بينكم، لا زلت في التاسعة والعشرين".

وأضاف الطبيب: "في تلك اللحظة، أدركت بأن دماغه لم يتأثر وبأنه عاد إلى الحياة تماماً".

ورد صانع الألعاب على جميع الاسئلة التي طرحت عليه من أجل التأكد من أن دماغه لم يلحق به أي أضرار وقد خرج من الملعب بكامل وعيه، لكن الطبيب كشف بأن الأمر تطلب وقتاً من أجل تثبيت الماكينة الطبية من أجل نقله إلى المستشفى.