تجاهل عربي لصلاح ومحرز في تصويت كرة الذهبية

كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن تفاصيل تصويت الصحفيين الممثلين لدولهم في جائزة الكرة الذهبية، التي فاز بها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للمرة السادسة في مسيرته.

وشهد التصويت خروج النجمين المصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز من اختيار جميع الدول العربية لأفضل لاعب في العالم، عدا دولتين فقط هما مصر، التي اختارت ممثلتها الصحفية إيناس مظهر، رئيسة القسم الرياضي بصحيفة الأهرام ويكلي، صلاح في المركز الأول، وكذلك اليمن التي اختارته بدورها.

واختار ممثلو 6 دول استبعاد صلاح من تصويتاتهم تماماً، وهم الجزائر والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وموريتانيا، إذ لم يدخل ضمن الـ 5 لاعبين الأفضل من وجهة نظرهم.

وجاءت المفاجأة بعدم اختيار ممثل الجزائر يزيد وهيب، الصحفي بجريدة الوطن الجزائرية، مواطنه محرز في المركز الأول، إذ وضعه ثالثاً في اختياراته بعد كل من ساديو ماني وليونيل ميسي.

وجاء تصويت الصحفيين العرب كالآتي:

الجزائر

1. ماني

2. ميسي

3. محرز

4. فان دايك

5. أجويرو

السعودية

1. رونالدو

2. ميسي

3. بيرناردو سيلفا

4. محرز

5. صلاح

جيبوتي

1. ماني

2. ميسي

3. صلاح

4. فان دايك

5. رونالدو

البحرين

1. فان دايك

2. رونالدو

3. ميسي

4. صلاح

5. ماني

الإمارات

1. رونالدو

2. محرز

3. صلاح

4. مبابي

5. ليفاندوفسكي

مصر

1. صلاح

2. ماني

3. رونالدو

4. ميسي

5. فان دايك

الكويت

1. ميسي

2. رونالدو

3. فان دايك

4. ماني

5. مبابي

لبنان

1. ميسي

2. محرز

3. فان دايك

4. رونالدو

5. أليسون بيكر

العراق

1. فان دايك

2. ماني

3. صلاح

4. ميسي

5. رونالدو

الأردن

1. فان دايك

2. ميسي

3. رونالدو

4. صلاح

5. مبابي

ليبيا

1. ميسي

2. رونالدو

3. ماني

4. أجويرو

5. هازارد

المغرب

1. ميسي

2. ماني

3. رونالدو

4. محرز

5. مبابي

عٌمان

1. رونالدو

2. فان دايك

3. ميسي

4. صلاح

5. ماني

موريتانيا

1. فان دايك

2. ماني

3. رونالدو

4. دي بروين

5. ميسي

فلسطين

1. رونالدو

2. ميسي

3. صلاح

4. فان دايك

5. محرز

قطر

1. ميسي

2. رونالدو

3. فان دايك

4. صلاح

5. محرز

جنوب السودان

1. فان دايك

2. صلاح

3. ماني

4. فيرمينو

5. ميسي

سوريا

1. فان دايك

2. رونالدو

3. ميسي

4. مبابي

5. صلاح

تونس

1. ميسي

2. فان دايك

3. رونالدو

4. صلاح

5. محرز

اليمن

1. صلاح

2. محرز

3. ماني

4. ميسي

5. رونالدو

السودان

1. ميسي

2. فان دايك

3. ماني

4. صلاح

5. رونالدو