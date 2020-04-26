تجدد صراع عمالقة أوروبا على عوّار

أكدت تقارير فرنسية، مقربة من أولمبيك ليون، وجود اهتمام جديّ من ثلاثة أندية كبيرة بخدمات النجم الصاعد حسام عوّار، الذي يعتبر أحد أفضل لاعبي الدوري الفرنسي في آخر موسمين.

وقالت إذاعة "آر إم سي" الفرنسية أن مانشستر سيتي ويوفنتوس وباريس سان جيرمان، لديها رغبة كبيرة في ضم لاعب الوسط الشاب، رغم الأزمة المالية التي سيخلفها فيروس كورونا الجديد على الأندية.

وكشف المصدر، أن إدارة ليون بدورها لا تمانع في بيع عقد النجم الفرنسي ذو الأصول الجزائرية خلال فترة الانتقالات القادمة شرط تلبية مطالبها المالية والمقدرة بـ 50 مليون يورو، التي لن يتردد أي نادٍ من هذه في دفعها.

واستقت الإذاعة الفرنسية من أحد المصادر في مانشستر سيتي، حسب ما جاء في موقعها، خبر إعجاب المدير الفني بيب غوارديولا بعوّار منذ مواجهة الفريقين العام الماضي في دوري أبطال أوروبا عام 2018، ومنه بدأت رغبته بضمه.

أما باريس سان جيرمان، فيعد أحد آخر الأندية التي صوبت أنظارها نحو عوّار، حيث تم وضعه ضمن قائمة اللاعبين الذين سيتم استهدافهم، في حين كان جون ميشيل أولاس، رئيس ليون، قد اعترف قبل حوالي شهر بوجود مفاوضات مبدئية مع يوفنتوس.