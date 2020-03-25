تجميد مفاوضات تجديد عقد تير شتيغين بسبب كورونا

كشفت صحيفة «سبورت» الكتالونية، عن تأجيل المفاوضات بين برشلونة وحارس مرماه مارك أندريه تير شتيغين، على تجديد التعاقد بين الطرفين.

وقالت الصحيفة، أن المفاوضات بين النادي الكتالوني والحارس الألماني، توقفت بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا المستجد في إسبانيا.

وأضافت أن البارسا يريد ربط الحارس حتى 2024، علماً بأن عقده الحالي ينتهي عام 2022.

وأشارت إلى أن تير شتيغين يعطي أولوية للبقاء في برشلونة لسنوات عديدة، إلا أنه يريد التقدير المادي من النادي.

ولفتت إلى أن العرض الأخير الذي قدمه برشلونة في مارس الجاري، تضمن تجديد العقد حتى 2024، ليحصل فيه اللاعب على 6.5 مليون يورو كل موسم، إلا أن تير شتيغين رفض العرض.

يذكر أن برشلونة يسعى لتخفيض رواتب اللاعبين الكبار داخل صفوف الفريق الكتالوني بسبب تجميد النشاط لانتشار فيروس كورونا المستجد.